Europa.today.it - Virtus ancora in trasferta, Tonolli: "Un mini ciclo molto tosto"

Leggi su Europa.today.it

Secondaconsecutiva per laGVM Roma 1960, che dopo la vittoria nella sfida cittadina con la Luiss se la vedrà domenica 22 dicembre alle ore 18 contro la Malvin Sant’Antimo al Palasport di Casalnuovo, in provincia di Napoli.L’AVVERSARIONono posto in classifica con un.