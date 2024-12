Verissimo gli ospiti di oggi sabato 21 dicembre | tutte le anticipazioni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Nuovo appuntamento21con '' su Canale 5. Tanti glinel salotto di Silvia Toffanin a partire dalle ore 16.30. E l'appuntamento si ripete, domenica 22alle 16:00. Per la prima volta sarà aJohn McCook, l'attore statunitense che interpreta, dalla prima stagione, il personaggio di Eric Forrester nella soap per eccellenza 'Beautiful'. In studio, il momento d'oro di Paola Iezzi, del celebre duo Paola & Chiara, uscita con un nuovo singolo da solista dal titolo Club Astronave dopo la sua partecipazione a X-Factor nel ruolo di giudice. E ancora, la storia dell'ex calciatore della Juventus Michele Padovano, che nel libro 'Tra la Champions e la libertà' ripercorre il suo calvario giudiziario durato 17 anni e conclusosi nel 2023 con la piena assoluzione.