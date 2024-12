Corriereadriatico.it - Vacanze di Natale, occhio all'influenza: a letto 14mila marchigiani nell'ultima settimana. I sintomi e le età a rischio

Leggi su Corriereadriatico.it

1. Quanto corre l'e Marche? Come nel resto d'Italia, con una diffusione non troppo sostenuta (9,56 casi per mille assistiti) anche se in crescita, e in linea con il.