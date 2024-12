Sport.quotidiano.net - Use in trasferta a Cecina. Abc sfida Lucca capolista

Farsi un bel regalo da mettere sotto l’Albero di Natale è l’obiettivo di Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti, impegnate tra oggi e domani nell’ultima partita di questo 2024.insidiosa per gli empolesi stasera alle 19 al Pala Poggetti di. Tanti gli ex in panchina: dal coach locale Andrea Da Prato ai due assistenti di Luca Valentino, Davide Elmi e Tommaso Cappa che aha giocato per due stagioni. È proprio quest’ultimo a presentare la. "Giochiamo contro una squadra che ha avuto un inizio di campionato difficile – attacca –, ma che ultimamente è cresciuta con risultati importanti. Noi stiamo cercando di recuperare dai malanni tipici di questo periodo e servirà la compattezza vista con Legnaia per portare a casa la vittoria". Domani alle 18 al Pala Betti di Castelfiorentino invece l’Abc ospiterà la, gara sulla carta proibitiva ma che il ko di misura dell’andata dimostra come i gialloblu valdelsani abbiano nelle corde qualsiasi impresa, a patto di non ripetere la prestazione con la Virtus Siena.