Usa, il Congresso approva la legge che evita lo shutdown

Ildegli Stati Uniti hato lodel governo per il periodo natalizio, dopo settimane di trattative tese che si sono protratte fino al limite massimo consentito dallando una misura che finanzia le agenzie federali fino a metà marzo. Con il termine della mezzanotte già scaduto da qualche minuto (le sei del mattino in Italia), i senatori hanno abbandonato la normale procedura per accelerare la votazione e fermando così i preparativi per lodel governo. In questo modo hanno «salvato» oltre 800.000 lavoratori che rischiavano di essere mandati a casa senza stipendio. «È una buona notizia che alla fine abbia prevalso l'approccio bipartisan. È un buon risultato per l'America e per il popolo americano», ha dichiarato il leader della maggioranza democratica Chuck Schumer in un discorso al Senato.