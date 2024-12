Padovaoggi.it - Una nuova isola ecologica per i residenti del Comune della prima periferia

A partire dalle ore 13 di lunedì 23 dicembre sarà operativa lasituata in via Ticino, angolo via Borromeo a Rubano, dotata di 3 press container per la raccolta di carta, plastica e secco e di 3 campane interrate per il vetro.Dichiara il presidente di Etra, Flavio Frasson.