Una ciclabile da 75mila euro in via della Stazione

Circa 47mila– deinecessari - per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale in viaa Formigine. E’ l’importo del finanziamento regionale grazie al quale il Comune provvederà alla riqualificazione del tratto del pedonale esistente, di circa 70 metri, completando il collegamento delle ciclabili dalla zona regioni e dalladel Mito e unendo, dal punto di vista, laferroviaria al centro storico formiginese. "Aggiungiamo un ulteriore tassello all’ampio progetto di ricucitura tra le ciclabili, migliorando visibilità e sicurezza in un luogo frequentato come quello, all’ingresso del centro storico ", ha detto il Sindaco Elisa Parenti, che nei giorni scorsi aveva annunciato anche la riqualificazione, in quel di Casinalbo,di via Palazzi, che sarà riasfaltata – 50milala spesa - e arricchita di un cordolo di contenimento.