Un big match per la Ristopro. Arriva la Gema Montecatini

Bigper laFabriano che domani, alle ore 18, nel palasport di casa di Cerreto d’Esi, ospita lanella diciassettesima giornata di andata del girone B di serie B Nazionale. Si torna dunque in casa, nel proprio temporaneo fortino in attesa del tanto atteso ritorno al PalaGuerrieri, dove la squadra di coach Andrea Niccolai in questa stagione ha fatto vedere le cose migliori, mentre in trasferta ha faticato non poco pur con formazioni non di prima fascia. Davanti al caldo tifo biancoblù però laha saputo sgambettare anche le grandi e così è stato anche la settimana scorsa quando a Cerreto è caduta la lanciatissima Luiss Roma. Ed è un’altra grande quella che arriverà domani nelle Marche: laè infatti una delle due squadre della città toscana, che pur avendo appena 20mila abitanti vive talmente di basket da avere avuto un glorioso passato in serie A e un presente dove sono addirittura due le squadre cittadine in questo girone cadetto, entrambe molto forti.