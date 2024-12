Lapresse.it - Ue, Meloni: “Sicurezza è priorità per l’Europa”

Leggi su Lapresse.it

“Noi abbiamo bisogno di piùe penso che mettere insieme Nazioni del Nord e Nazioni del Sud, che storicamente sulle questioni europee sono anche state spesso su fronti molto diversi, per parlare insieme di quella che oggi è unapersia una scelta molto intelligente e ringrazio per questo il primo ministro finlandese”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaprima di partecipare al vertice Nord-Sud, in corso a Saariselka, nella Lapponia finlandese. “Chiaramente, dal tema dei migranti al tema della difesa al tema di uno scenario nel quale le guerre diventano ibride e le minacce si moltiplicano, noi dobbiamo mettere insieme gli sforzi. Questa è la nostra”, ha aggiunto la premier.