Casertanews.it - Uccide il rivale mentre è ai domiciliari e lo nasconde in cantina: chiesti 20 anni

Leggi su Casertanews.it

La Procura di Torino ha invocato 20di carcere per Nino Capaldo, 58enne di Frattamaggiore, accusato dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere di Massimo Lodeserto, trovato senza vita in un palazzo di via San Massimo a Torino. Il delitto si è consumato un anno fa. Capaldo - riferisce.