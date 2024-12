Linkiesta.it - Tutto ciò che vi serve sapere sulla lasagna di Natale

C’è chi la fa tutta in casa: pasta, sugo, besciamella, pure la teglia arriva dal corso di ceramica frequentato la primavera passata.C’è chi fa quel che può contando sull’aiuto collaudato della grande distribuzione: sfoglie sottili divise da un impalpabile foglio di plastica, ragù in barattolo dal reparto dei freschi e besciamella pescata dalla dispensa sempre rifornita a dovere.C’è chi si affida alla gastronomia di quartiere e ha già prenotato una porzione per sé, per la prole e per il parentado intero, lasciandosi tentare pure dalle versioni vegane o ai quattro formaggi.E poi c’è chi si siede e aspetta che gli venga servito il suo piatto die spera di aver avuto fortuna nella scelta fra bordo e centro.Perché per tante famiglie a, non importa se i commensali saranno dieci o ventitré, se il servizio buono sarà sufficiente o si dovrà ricorrere alla scorta di stoviglie usa e getta, o quanta cristalleria verrà sacrificata sotto l’albero, lasarà sempre una certezza da attendere con l’acquolina in bocca.