Trovata morta nel bosco L’autopsia psicologica e un suicidio sospetto

Non sempre la scienza basta per risolvere un giallo. E, nel caso di Liliana Resinovich, sembra aprire più domande di quante ne chiuda. Le prime indiscrezioni sulla seconda autopsia aprono, infatti, una crepa per quanto riguarda l’ipotesi del: sul corpo di Liliana sarebbero state riscontrate lesioni riconducibili a terzi. Segni che spostano l’attenzione da un gesto estremo a una possibile aggressione. Ma anche questo non basta. Per arrivare alla verità, bisogna guardare oltre la scena del crimine. Bisogna capire chi era Liliana e cosa stava vivendo negli ultimi mesi della sua vita.è lo strumento che può fare luce dove la scienza si ferma. Analizzare i pensieri, le scelte, le relazioni: tutto ciò che compone la biografia di una vittima diventa una traccia fondamentale per decifrare un giallo.