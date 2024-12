Ilgiorno.it - Treno Tilo deraglia oltre il confine. Disagi per i pendolari

Ennesima giornata no per i, ma questa volta la colpa non è dell’Italia bensì della Svizzera dove, poco dopo mezzogiorno, èto un. Il convoglio è finito fuori dai binari nel territorio di Sigirino, nel comune di Monteceneri a nord di Lugano, danneggiando anche la linea. Secondo le prime informazioni l’incidente è avvenuto mentre il convoglio era oggetto di manutenzione da parte del personale della ferrovia, durante i controlli ilsi sarebbe messo in movimento da solo, senza nessun macchinista a bordo. A questo punto i tecnici sono intervenuti per evitare un incidente ferroviario ben più grave e hanno deviato ilsu un binario apposito e fattore. Nonostante le precauzioni ilsenza controllo si è fermato a pochi metri dal fiume Vedeggio, in cui ha rischiato di inabissarsi.