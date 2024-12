Firenzetoday.it - Traffico paralizzato Firenze Nord a causa dell'esodo

Nel tardo pomeriggio importanti disagi alla viabilità nell’area compresa tra Viadotto’Indiano, viale XI Agosto (in direzione autostrada) e i quartieri tra Novoli, Peretola e Brozzi. Buona parte dei disagi sarebbe legata al primonatalizio e non alle prove in corso per l'avvioa.