Torino-Bologna 0-2, Dallinga e Pobega piegano i granata

, 21 dicembre 2024 – Ilvince ancora in campionato, dopo la Fiorentina ad andare ko è il. I rossoblù la vincono grazie a due gol segnati nel secondo tempo: la sblocca, entrato da meno di un minuto, al primo gol in maglia, la chiudecon il più classico dei gol dell’ex. Castro sbaglia un rigore Nelancora panchina iniziae per Adams, gioca Karamoh a fianco di Sanabria, mentre in difesa tocca a Maripan sostituire lo squalificato Coco. Italiano ritrova Miranda dal 1’ dopo l’infortunio, novità anche tra i pali dove Ravaglia fa rifiatare Skorupski, davanti parte dalla panchina Orsolini. Primo episodio chiave al 10’, Sosa colpisce Holm in scivolata in area di rigore dopo che lo svedese aveva scaricato il pallone, Piccinini va al monitor e concede in penalty ai rossoblù: dal dischetto va Castro, che si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic che respinge, si resta sullo 0-0.