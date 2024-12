Ilfoglio.it - Tilt Tony Effe: “Un errore sceglierlo e poi censurarlo”, dice Anna Paola Concia

“Se alla fineavesse cantato al concerto di Capodanno organizzato dal Campidoglio avemmo almeno potuto discutere della scelta infelice di chi lo ha invitato e dei messaggi che il cantante esprime con le sue canzoni. Invece ora discutiamo di qual è il fronte giusto con cui schierarsi. Succede sempre così quando si cancellano i problemi: si polarizza il dibattito, si smette di riflettere, si uccide il pensiero critico”. Per l’ex parlamentare del Pd, oggi coordinatrice di Didacta Italia, nemica della cancel culture nel pasticcio del capodanno romano c’è una lunga fila di errori. Il primo è quello di aver scelto l’ex volto della Dark Polo Gang, perché “Roma, come Capitale, ha una sua linea culturale da difendere e chi decide chi invitare a un evento pagato con i soldi pubblici deve documentarsi prima, non si può scegliere con sciatteria”.