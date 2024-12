The Voice Kids 2024 è Melissa la vincitrice

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –è ladi The. La finale del programma, condotto da Antonella Clerici e giunto alla terza edizione, è andata in onda ieri sera sabato 20 dicembre in prima serata su Rai1. “Non ho parole, veramente – ha dettosubito dopo essere stata premiata – non me l’aspettavo, anche perché anche Niccolò, Maria Sofia e Riccardo erano forti. Grazie mille al pubblico, a Loredana e atutti gli altri coach”., 13 anni, faceva parte del Team Loredana: ha emozionato il pubblico con ‘I Have Nothing’ di Whitney Houston e ‘Listen’, il suo cavallo di battaglia Alla finale erano approdati Riccardo (Team Clementino), Niccolò (Team Arisa) e Maria Sofia (Team Gigi D’Alessio).. L'articolo The, èlaproviene da Daily Show Magazine.