Tetracloretilene nell’acqua | utilizzo solo per uso domestico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“In base agli ultimi aggiornamenti, si ritiene utile informare che è possibile utilizzare l’acqua per usi domestici, per l’igiene personale e per il lavaggio delle stoviglie e della verdura. Si raccomanda, però, di non utilizzarla per uso potabile né per la preparazione di alimenti nei quali l’acqua sia un ingrediente principale, in attesa delle conferme definitive dei nuovi prelievi”.E’ quanto si legge in una nota del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASL di Avellino che ha informato il Comune di Montoro riguardo al superamento dei limiti dipotabile distribuita nel territorio.“Attualmente, i livelli disono rientrati nei limiti previsti dalla normativa e l’acqua risulta conforme agli standard.