Today.it - Teo Mammucari, una nuova bufera. L'ex Thais: "Provo a dialogare con lui da 18 anni, mia figlia sa la verità"

Leggi su Today.it

Nel video in alto, l'intervista diWigger"Finalmente conoscete anche voi la persona con cuida 18". Non usa mezzi terminiWiggers, ex modella e influencer, che all'età di 22ha avuto ladal comico Teo. All'epoca lei era una giovane.