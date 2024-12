Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio a Bologna: fratelli accoltellati sotto casa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 dicembre 2024 – Appena i duesono scesi dalla macchinain via Pirandello i tre marocchini li hanno aggrediti, a coltellate e cinghiate. È successo nella tarda serata di ieri al Pilastro e adesso il ventenne italiano è ricoverato, in prognosi riservata, al Maggiore, con un polmone perforato. Il fratello, invece, se l’è cavata con alcune cinghiate. In via Pirandello avvertita dal padre delle vittime e da alcuni residenti, è subito intervenuta la polizia, con Volanti, Squadra mobile e Scientifica. Che, attraverso le testimonianze raccolte, è riuscita subito a individuare i tre autori del: si tratta di duemarocchini di 25 e 21 anni e di un loro cugino anche lui di 21 anni. Aloro è stato trovato il coltello utilizzato per sferrare le coltellate alla vittima, che i tre stavano cercando di pulire, con uno straccio, dal sangue rimasto sulla lama.