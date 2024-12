Napolitoday.it - Tentano una rapina, ma la vittima è un poliziotto: bloccati dopo un inseguimento in centro

Leggi su Napolitoday.it

Ieri sera la polizia ha tratto in arresto per tentatadue napoletani di 30 e 36 anni con precedenti di polizia. In particolare, un agente dell’Ufficio Scorte della Questura di Milano, nel transitare nei pressi della rotonda tra corso Arnaldo Lucci e via Galileo Ferraris, è stato.