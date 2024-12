Napolitoday.it - Tentano truffa da migliaia di euro: fermati i nuovi "Bonnie e Clyde" napoletani

Leggi su Napolitoday.it

I carabinieri di Montalcino, in provincia di Siena, hanno arrestato - nel pomeriggio dello scorso 18 dicembre - in flagranza di reato un ragazzo unitamente ad una minorenne, entrambi della provincia di Napoli, denunciata in stato di libertà all'autorità giudiziaria, con l'accusa di aver tentato.