SuperG St.Moritz a Huetter, Goggia sul podio, Vonn 14^

ST.(SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il primo dei dueiganti in programma a St.se lo prende Corneliadavanti a Lara Gut-Berhami ma è grande Italia sulla Corviglia. Sofiasale sulprecedendo altre tre azzurre – nell’ordine Elena Curtoni, Federica Brignone e Laura Pirovano -, ma vanno a punti anche Marta Bassino, Roberta Melesi e Asja Zenere in una gara che segna anche il ritorno in Coppa del Mondo dopo oltre cinque anni d’assenza di Lindsay, 14esima al rientro.ancora protagonista dunque: la 32enne bergamasca interpreta al meglio il settore centrale per chiudere terza a 33 centesimi dalla(ottavo successo in carriera, il quinto inigante). “Questo è sempre unda interpretare con tanti dossi, punti ciechi, un terreno molto mosso – le parole di Sofia, che si tiene il pettorale rosso di specialità e centra il terzoin altrettante gare disputate quest’anno dopo il secondo posto e la vittoria di Beaver Creek dello scorso weekend – Dal canto mio non ho sciato molto bene oggi, mi sentivo più tesa rispetto alla settimana scorsa.