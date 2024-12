Ilmessaggero.it - Stipendi, aumenti con il taglio del cuneo e confermate le 3 aliquote Irpef: cosa cambia nel 2025. Importi per fasce di reddito

Leggi su Ilmessaggero.it

In ritardo di qualche giorno sulla tabella di marcia, ieri la Camera ha dato il primo via libera alla legge di bilancio. Adesso l?ultimo rush con il passaggio finale al Senato per.