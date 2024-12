Oasport.it - Startlist superG St. Moritz 2024: orari 22 dicembre, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 22(ore 11.00) si disputerà ilfemminile di St., prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino. Sulla pista svizzera andrà in scena la terza gara della stagione in questa specialità, la seconda consecutiva sulle nevi elvetiche dopo che la prima è stata vinta dall’austriaca Cornelia Huetter davanti alla padrona di casa Lara Gut-Behrami e alle quattro azzurre Sofia Goggia, Elena Curtoni, Federica Brignone e Laura Pirovano.Saranno ancora una volta queste le grandi favorite per salire sul podio, anche se non si dovranno sottovalutare la ceca Ester Ledecka, l’austriaca Mirjam Puchner, la statunitense Lauren Macuga, la svizzera Corinne Suter e la nostra Marta Bassino. Grande attesa anche per la statunitense Lindsey Vonn, tornata sul massimo circuito internazionale itinerante dopo quasi sei anni di assenza e capace di chiudere la prima gara in quattordicesima posizione a 40 anni.