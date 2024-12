Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 21 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

21ci aspetta una giornata ricca di. Grande abbuffata per gli amanti delle discipline invernali con il superG femminile a St. Moritz e la discesa libera maschile in Val Gardena, gli inseguimenti di biathlon ad Annecy-Le Grand Bornand, lo skicross ad Innichen, salto con gli sci e combinata nordica.Milano e Conegliano si affronteranno nella semifinale del Mondiale per Club di volley femminile, mentre in serata Oleksandr Usyk e Tyson Fury si affronteranno per il Mondiale WBA, WBO, WBC dei pesi massimi. Da non perdere la Coppa del Mondo di ciclocross e la consueta abbondanza dei campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano.Completano il quadro Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri per quanto riguarda il calcio, oltre alle semifinali della Next Gen ATP Finals di tennis.