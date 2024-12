Ilrestodelcarlino.it - Sorrisi e giochi per i piccoli pazienti di Pediatria

CENTOL’associazione ’Valentina’ di Cento ha donato peluches e giocattoli ai reparti di, chirurgia pediatrica e oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Cona. "Siamo molto felici – dichiara la presidente Jessica Frabetti - di essere riusciti, per il secondo anno consecutivo, a recarci nei reparti diper regalare un sorriso e un momento di gioia ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Grazie all’impegno di tutti i volontari e alle persone che ci hanno sempre sostenuto durante le nostre iniziative benefiche, siamo riusciti a preparare regali non solo per il reparto di oncologia, bensì per tutta la. Abbiamo realizzato calze natalizie con all’interno giocattoli e a questi si aggiungono Lego e peluche di varie dimensioni". Inoltre quest’anno c’è stato un pensiero speciale anche alle famiglie e ai genitori deiricoverati, donando loro una pallina natalizia con all’interno cioccolatini.