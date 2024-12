Iltempo.it - Sondaggio, centrodestra compatto e in buona salute: salgono FdI e FI

Nessuno scossone e importanti conferme. La coalizione di, finita ripetutamente nel mirino di chi voleva solo vederla andare in frantumi, saluta il 2024 ine non logorata dai due anni di governo affrontati. Questa è la fotografia scattata dal rapporto Human Index di fine anno realizzato per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, in collaborazione con l'istituto sondaggistico Emg. In base alle intenzioni di voto suggerite da Human Index, l'indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening, Fratelli d'Italia si attesta al 28,7% delle preferenze e conquista un +1,2% rispetto al 2023. Ottimi risultati anche per Forza Italia, che arriva al 10% e acquista un +1,3% sul 2023, superando e staccando la Lega, che chiude l'anno all'8,8% (-2,7% sul 2023).