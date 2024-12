Trevisotoday.it - Somec acquisisce nuove commesse per oltre 65 milioni di euro

Leggi su Trevisotoday.it

S.p.A. (next Milan: SOM), specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, comunica di aver ottenutoper un valore complessivo di 65,5di, di cui 16in opzione, a beneficio della.