Solo l’estrema destra può salvare la Germania Scholz | Questi non sono buoni consigli politici

Afd puòla". Lo ha scritto sul social X Elon Musk (foto) commentando un video di Naomi Seibt, attivista di estrema, in cui attacca "il presunto prossimo cancelliere Friedrich Merz (Cdu)" perché "inorridito dall’idea che ladebba seguire l’esempio di Elon Musk e Javier Milei". Metz, aggiunge la giovane attivista, "rifiuta fermamente un approccio favorevole alla libertà e rifiuta qualsiasi discussione con l’Afd". Pronta la replica del Cancelliere: "C’è la libertà di opinione, che vale anche per i multimiliardari. Ma libertà di opinione significa anche poter dire cose che nongiuste e che non contengono". In serata, un altro post di Musk: è un idiota incompetente, si dimetta subito.