Oasport.it - Sofia Goggia ancora sul podio nel superG di St. Moritz! Vince Huetter, incredibile rientro per Vonn

Continua l’eccezionale inizio di stagione di Cornelia. Dopo la vittoria nella discesa di Beaver Creek, l’austriaca si impone anche neldi St.. Si tratta dell’ottavo successo in carriera in Coppa del Mondo per, il quinto nella specialità, arrivato dopo una prestazione eccezionale soprattutto nella seconda parte del tracciato, dove l’austriaca ha fatto la differenza rispetto alle avversarie.Seconda posizione per la padrona di casa Lara Gut-Behrami, che ha accusato un ritardo di 18 centesimi dalla vetta, complice anche un vistoso errore che le ha quasi fatto saltare una porta poco prima del tratto finale. Dietro all’elvetica c’è addirittura un poker azzurro conterza esuldopo la vittoria di Beaver Creek (+0.33), che ha preceduto Elena Curtoni (+0.