Oasport.it - Snowboard oggi in tv, PGL Davos 2024: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Archiviate le tappe cinesi di Mylin e Yanqing e quelle italiane di Carezza e Cortina d’Ampezzo, la Nazionale italiana diparallelo vuole continuare a far bene e sull’onda dell’entusiasmo affronta l’appuntamento di, valevole come quinto atto stagionale della Coppa del Mondo/2025, l’ultimo dell’anno solare.Si torna in pista dopo la tappa di Cortina e ci saranno in tutto ben 13 azzurri nello slalom elvetico a caccia della settima vittoria stagionale su altrettante gare: ci sono i cinque vincitori stagionali, ossia Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Lucia Dalmasso, Daniele Bagozza e Jasmin Coratti, ma a loro si aggiungeranno Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Marc Hofer, Elisa Fava ed Elisa Caffont.Guarda la Coppa del Mondo disu DAZN.