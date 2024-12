Oasport.it - Snowboard, le azzurre non vanno oltre i quarti a Davis, vince Tsubaki Miki

Nondi finale le italiane nello slalom parallelo di Coppa del Mondo dialpino in quel di Davos. Si sono fermate proprio a questa fase del tabellone Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti, mentre il percorso di Elisa Caffont è stato arrestato agli ottavi di finale.Dalmasso che ha cominciato con il piede giusto battendo agli ottavi di finale la canadese Aurelie Moisan con una magnifica rimonta che è arrivata nella parte finale: l’azzurra era indietro addirittura di 63 centesimi dopo il primo intermedio, ma ha saputo pennellare in maniera sublime la parte finale e ad anticipare la sua avversaria di 15 centesimi. Molto bene anche Coratti che ha eliminato la forte polacca Aleksandra Krol-Walas per 25 centesimi dopo che era indietro di 44 centesimi al primo rilevamento cronometrico.