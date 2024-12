Frosinonetoday.it - Si incatena i piedi in piazza: la moglie di Maurizio Cocco protesta di fronte a Palazzo Chigi

Leggi su Frosinonetoday.it

Assunta Giorgilli,di, si èta ie hato in, di. L'ingegnere di Fiuggi, ricordiamo, è da oltre due anni che è detenuto in Costa d'Avorio. L'intento della signora, ovviamente, è quello di far tornare il marito a casa. Uomo.