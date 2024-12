Ilrestodelcarlino.it - Seta: "Risparmiamo 126.000 tonnellate di Co2 e creiamo valore"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oltre 126.000di CO2 risparmiate ogni anno (rispetto al trasporto privato, a parità di passeggeri trasportati e chilometri percorsi) ed uneconomico per i territori serviti di quasi 114 milioni di euro (sotto forma di stipendi erogati ai dipendenti, beni acquistati, subaffidamenti ad altri operatori, importi versati per appalti e manutenzioni, fiscalità locale, regionale e nazionale). Sono i dati riportati nell’ottava edizione del report di sostenibilità pubblicato da, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su gomma. Nel documento, prodotto ogni anno dal 2017 nell’ambito del percorso di responsabilità sociale d’impresa, si precisa che nella flottavengono impiegati in misura sempre crescente carburanti a basso impatto ambientale: "In tutti i bacini territoriali serviti – evidenzia il presidente diAlberto Cirelli – circolano infatti autobus alimentati a gas naturale e biometano, non solo sulle reti urbane ma anche su quelle extraurbane grazie all’impiego di metano liquido Lng".