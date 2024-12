Bresciatoday.it - Serie C, Novara-Feralpisalò 0-1. Gol e highlights

Leggi su Bresciatoday.it

Lachiude il 2024 con una vittoria preziosa al "Silvio Piola" di, superando i padroni di casa per 1-0 in una gara combattuta ed emozionante. I leoni del Garda tornano al successo dopo due pareggi e una sconfitta, confermandosi al terzo posto in classifica e mantenendo vive le.