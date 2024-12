Lapresse.it - Serie A, Genoa-Napoli 1-2: i partenopei tornano primi in attesa dell’Atalanta

Ilsi impone per 2-1 in casa del, nell’anticipo della 17/a giornata diA. I gol di Anguissa al 15? e di Rrahmani al 23?. Di Pinamonti al 51? la rete del. Iin classifica, indi Atalanta-Empoli di domani.Il racconto del matchPrimo squillo delgià dopo quattro minuti, con un colpo di testa di Lukaku che prende la traversa . Il vantaggio arriva al 15? con Anguissa, che di testa infila in rete. Il raddoppio otto minuti più tardi con Rrahmani, sempre di testa. Ilfatica a reagire e gli uomini di Antonio Conte vanno nuovamente a segno al 35? con McTominay, ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco di Politano. I liguri approcciano il secondo tempo con maggiore aggressività, con Pinamonti che si rende pericolo già dopo sessanta secondi.