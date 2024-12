Napolitoday.it - "Se arriva da Napoli non lo compro": la moglie di Christian Maggio difende la città. Risposta da applausi

Leggi su Napolitoday.it

Sui social sta diventando virale una vicenda che ha visto coinvolta ladi, Valeria Mettifogo. Ladell'ex azzurro, come ha raccontato in alcune stories, ha messo in vendita su un noto sito alcuni capi di abbigliamento, ma una delle acquirenti ha rimandato il pacco.