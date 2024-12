Ilrestodelcarlino.it - Scuole dell’infanzia comunali. Iscrizioni aperte fino al 14 gennaio

Sarannoal 14lealleper l’anno scolastico 2025/2026, per i bambini e le bambine nati negli anni 2020, 2021 e 2022. Rispetto agli scorsi anni, il Servizio Nidi eha anticipato il periodo di apertura del bando per consentire alle famiglie di ottenere tempi di risposta più allineati a quelli della scuolastatale. Per effettuare la domanda di iscrizione on line occorre essere in possesso di Identità Digitale e accedere al sito https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/giovani-scuola-e-universita/scuola/servizi-on-line/ nel periodo di apertura del bando. Possono presentare domanda i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini e delle bambine in età. I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 19 dicembre 2024.