Forlitoday.it - Scontro all'incrocio tra due utilitarie, i Vigili del fuoco liberano un automobilista rimasto intrappolato

Leggi su Forlitoday.it

Si registra un incidente stradale nella giornata di sabato a Forlì, un ferito è stato trasportato in ospedale. Ideldi Forlì sono intervenuti alle 14.50 per un incidente tra due auto entrate in rotta di collisione all'tra via del Bosco e Via Costiera nella città mercuriale.