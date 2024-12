Laverita.info - Sconfitta dei pm pro immigrazione. Salvini assolto nel caso Open arms

Respinte le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio: il fatto non sussiste. Applausi in aula. Il leader del Carroccio: «Ha vinto l’Italia. Difendere la Patria non è reato». La Ong: «Valutiamo ricorso».