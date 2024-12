Oasport.it - Sci alpino, i convocati dell’Italia per l’Alta Badia. Tornano Saccardi e Maurberger

Prosegue senza soluzione di continuità per il settore maschile la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci: dalla Val Gardena il massimo circuito internazionale resta in Italia ma si sposta in Alta, dove si disputeranno un gigante domani ed uno slalom lunedì 23.In entrambe le gare saranno sei gli azzurri al cancelletto: tra le porte larghe (manche alle 10.00 ed alle 13.30) spazio a Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Simon Talacci. Doppio impegno soltanto per un italiano.Tra i pali stretti, infatti, sarà al via (1a manche alle 10.00 e seconda run alle 13.30) ancora una volta Alex Vinatzer, il quale però sarà affiancato nella seconda gara del programma da Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Tommaso, Simone Matteo Canins.