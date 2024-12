Ilgiorno.it - Scala: striscioni pro Gaza e bandiera palestinese alla prova del concerto di Natale

Milano, 21 dicembre 2024 – Un bis. Ma stavolta non sono cantanti e musicisti a rientrare in scena, a richiesta del pubblico ammaliato dalle loro esibizioni. È terminato con un blitz pro Palestina ladeldidel teatro, come già era successo lo scorso anno.fine della "Petite messe solennelle” di Gioachino Rossini diretta da Daniele Gatti, mentre partivano gli applausi, alcuni spettatori hanno srotolato dai palchicon scritto “La Palestina non è un richiamo biblico” e “2 milioni di profughi”, messaggi a cui si sono aggiunti anche bandiere palestinesi, appese al fianco dei teli. Lo scorso anno erano stati esposticon scritto "Stop bombing” e “Stop genocidio”. In occasione della Prima del 2023, invece, aveva fatto scalpore lo slogan lanciato da uno spettatore solitario, che dal suo posto in un loggione aveva gridato “Viva l’Italia antifascista”, venendo identificato dDigos.