Leggo.it - Sara Battaglia, la stilista racconta le violenze dell'ex: «Sei mesi normali, poi anni di insulti e botte. Andavo a dormire e pregavo di non svegliarmi»

Leggi su Leggo.it

Denunciare, per aiutare chi subisce violenza a non restare in silenzio., giovane, lancia un progetto anti-violenza equelle subite in prima persona, dall'ex.