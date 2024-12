Dailyshowmagazine.com - Sanremo 2025, Gabriele Corsi e Bianca Guaccero verso il PrimaFestival

(Adnkronos) –la conduzione di ‘’, la striscia quotidiana che va in onda nell’access prime time di Rai1, nella settimana di. L’attrice, che stasera disputerà la finale di ‘Ballando con le Stelle’ da favorita, e il conduttore di ‘Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo’ saranno – secondo quanto appreso dall’Adnkronos – alla guida del programma che porta il pubblico alla scoperta delle curiosità del Festival di, tra servizi realizzati dietro le quinte del festival e on the road girando per la città dei fiori. La striscia, giunta alla nona edizione, dovrebbe partire su Rai1 già dal weekend precedente al festival, venerdì 7 febbraio. Non è ancora chiaro se conci sarà un terzo conduttore-inviato. L'articoloilproviene da Daily Show Magazine.