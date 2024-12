Fanpage.it - Salvini è stato assolto per il caso Open Arms: le tappe della vicenda e cosa succede adesso

Leggi su Fanpage.it

È arrivata ieri sera la sentenza di assoluzione per il vicepremier Matteo, finito a processo per il: per i giudici di Palermo èperché "il fatto non sussiste". Il leaderLega attacca la giustizia italiana: "Io ho le spalle larghe, ma se qualcuno finisce in quel tritacarne è un problema".