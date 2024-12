Ilrestodelcarlino.it - Salta l’amichevole. Fano-Sant’Orso allo stadio ’Mancini’

ta all’ultimo momentodelCalcio contro ilche si sarebbe dovuta giocare questo pomeriggio alle 14,30"Mancini". Le pessime condizioni meteo di ieri hanno indotto la società granata a rinviare la gara per preservare le condizioni del manto erboso delloche è già sottoposto a usura dagli allenamenti delCalcio che non ha un altro terreno di gioco a sua disposizione. Peccato perché si è persa l’occasione di poter vedere ilimpegnato contro una formazione che si trova tre categorie sopra, ma la priorità della conservazione del campo sportivo ha prevalso su ogni altra considerazione. D’altronde, tenuto conto che proprio nei giorni scorsi il ConsorzioSport ha raggiunto l’accordo con la società rossoblu per rilevare il titolo sportivo che consentirà ai granata di giocare in Promozione nella prossima stagione, ci sarà comunque un’altra circostanza per vedere le due formazioni una di fronte all’altra.