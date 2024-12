Sala | San Siro? 2025 anno della verità Se non troviamo accordi col Milan …

Leggi su Pianetamilan.it

Beppe, sindaco dio, ha preso parte al tradizionale brindisi natalizio con i cronisti nelladell'Orologio di Palazzo Marino ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Sane sul Nuovo Stadio die Inter. Ecco, dunque, le sue parole in merito riportate dal quotidiano 'Il Giorno', nella sua edizione online. "Ildeve essere l’per il futuro di San. A parte il vincolo sul secondo anello che scatterà ad ottobre, se non riusciamo a raggiungere un accordo cone Inter entro le vacanze estive non credo che riusciremo più a farlo nel corso del mio mandato (che scade nel maggio del 2027, ndr). Non a caso ci stiamo lavorando con intensità. Sono più ottimista rispetto ai mesi scorsi. Per arrivare a luglio con un’intesa, però, entro marzo dobbiamo avere dalle due società una conferma del nuovo piano economico e finanziario.