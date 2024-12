Ilnapolista.it - Rrahmani: «Nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo»

Il difensore del Napoli, Amir, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Genoa.Le parole diIl gol è tuo o di Vitinha?«Penso che ho tirato io, però dopo non ho visto se ha toccato lui, però il tiro era verso la porta quindi penso che è mio il gol».Oggi gran primo, ma anche Conte era arrabbiato per il. Tu come la vedi?«Anche noivisto che il primofosse stato il migliore da quandoiniziato questa stagione, forse il migliore. Invece il, forse perché dal 2-0 hanno fatto un gol veloce, sono iniziate le difficoltà. Un po’ anche per qualche passaggioe qualche duello perso emesso in discussione una vittoria che nelsembrava già fatta».Giocherai un po’ di partite senza Buongiorno.