Ridotta l’Irpef Crescono i fondi per la disabilità

Riduzione Irpef, rateizzazione dei debiti, incremento diper gli alunni con(+81% rispetto al 2016): ecco in pillole il bilancio di previsione del Comune di Sesto per il 2025. "Il bilancio, pari a 175,1 milioni di euro, conferma la linea politica orientata alla tutela dei servizi essenziali e al sostegno delle fasce più fragili della popolazione, insieme a significativi investimenti per il territorio – commenta il sindaco Roberto Di Stefano –. Abbiamo approvato un piano virtuoso, con interventi straordinari per le fasce più deboli e in grado di portare avanti il grande programma di manutenzione degli immobili comunali e del verde". Nel 2025 continueranno i grandi cantieri Pnrr (Villa Visconti, scuola Forlanini e Marzabotto, quartiere Primavera, nido Savona, ex asilo Montessori), "che stanno trasformando la città, proiettandola a essere una città internazionale, inclusiva e attrattiva".